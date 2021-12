Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer Visite guidée des Côtes jurassiques du Calvados : Les falaises des Vaches noires Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Visite guidée des Côtes jurassiques du Calvados : Les falaises des Vaches noires Villers-sur-Mer, 12 mars 2022, Villers-sur-Mer. Visite guidée des Côtes jurassiques du Calvados : Les falaises des Vaches noires Rendez-vous devant Villers Tourisme Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer

2022-03-12 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-12 12:30:00 12:30:00 Rendez-vous devant Villers Tourisme Place Jean Mermoz

Villers-sur-Mer Calvados Dans le cadre de la création d’une future Réserve naturelle Nationale sur des espaces côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur-Mer propose une découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables. Le gisement paléontologique des falaises des Vaches Noires témoignent d’une époque où la Normandie était un océan. Cette visite permet de découvrir la riche faune de fossiles marins qui font la renommée du site. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo. Dans le cadre de la création d’une future Réserve naturelle Nationale sur des espaces côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur-Mer propose une découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables. Le… Dans le cadre de la création d’une future Réserve naturelle Nationale sur des espaces côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur-Mer propose une découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables. Le gisement paléontologique des falaises des Vaches Noires témoignent d’une époque où la Normandie était un océan. Cette visite permet de découvrir la riche faune de fossiles marins qui font la renommée du site. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo. Rendez-vous devant Villers Tourisme Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Rendez-vous devant Villers Tourisme Place Jean Mermoz Ville Villers-sur-Mer lieuville Rendez-vous devant Villers Tourisme Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer