En plus de la visite de ce qui est énuméré ci dessus, vous aurez droit à une dégustation. Une visite du moulin à eau est aussi prévue mais à partir du château.

5€ pour la visite et la dégustation

Visite du chai, du grenier du chai avec sa charpente numérotée et chevillée dans lequel se trouve une exposition de photos du Kazakhstan et Kirghizistan, et visite de la chapelle. Château de Perron et moulin de Montus 10 route de Perron, 65700 Madiran Madiran Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

