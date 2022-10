Visite guidée des collections permanentes Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Wingen-sur-Moder EUR Pendant les vacances de Noël, le musée Lalique se découvre au travers de visites guidées de son exposition permanente. Par petits groupes et en respectant la distanciation physique, une guide raconte l’histoire de René Lalique et de ses successeurs, ainsi que les collections du musée qui regroupent tant des bijoux Art nouveau, que des flacons de parfum, des vases, des arts de la table, des statuettes… Tous les jours à 10h30 et 15h du 17 au 31 décembre. Pas de visite à 10h30 le 18 décembre Pas de visite à 15h les 24 et 31 décembre. Musée fermé le 25 décembre Nombre de places limité – attribution le jour même dans l’ordre d’arrivée 3€/pers en + du prix d’entrée du musée Visite guidée des collections permanentes. +33 3 88 89 08 14 Wingen-sur-Moder

