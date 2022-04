Visite guidée des collections permanentes Musée de la tour abbatiale, 14 mai 2022 20:00, Saint-Amand-les-Eaux.

Nuit des musées Visite guidée des collections permanentes Musée de la tour abbatiale Samedi 14 mai, 20h00

Visite guidée de l’exposition permanente

Visite guidée des collections permanentes par un guide conférencier de l’Office de Tourisme de la CAPH.

Les collections de céramiques offrent un panorama complet de la production amandinoise. Les faïences du XVIIIe mettent en avant des décors originaux et raffinés inspirés de l’Extrême-Orient, des manufactures de Rouen, de Strasbourg, du Nord de la France ou de Tournai. Témoins d’un réel souci « d’art industriel », celles issues des manufactures des XIXe et XXe siècles montrent l’évolution de la technologie.

La salle centrale, sous une voûte en arcs brisés de 22m de haut, accueille des œuvres liées à l’histoire de l’abbaye (deux tableaux du XVIIIe mis en dépôt par le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, des portraits d’abbés dont un provenant du musée des Beaux-Arts de Lille, une vierge à l’enfant du XVIe siècle en albâtre de l’école de Conrad Meit).

Des sculptures et peintures religieuses du XVIe au XVIIIe siècle des anciens Pays-Bas du Sud viennent enrichir cette présentation (Walter Pompe, Laurent Delvaux, Abraham van der Schoor, J.P Van Baurscheit).

Ce lieu chargé d’histoire et d’œuvres d’art vaut le détour !

Dernier vestige de l’illustre Abbaye d’Elnon, la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-eaux, culmine à 82 mètres de hauteur. Symbole de la ville, ce monument historique du XVIIe siècle dont la restauration extérieure s’est achevée en mars 2012, offre un cadre remarquable au musée pour présenter ses collections permanentes de faïences du XVIIIe au XXe siècle, d’art religieux du XVIe au XVIIIe siècle et de ses expositions temporaires tout au long de l’année.

Autoroute Lille-Valenciennes (à 6km) Gare SNCF (10mn à pied)

http://www.saint-amand-les-eaux.fr

Highway Lille-Valenciennes (in 6km) Parks SNCF(FRENCH NATIONAL RAILWAY COMPANY) (10mn on foot) Saturday 14 May, 20:00

Last vestige of the famous Abbey of Elnon, the abbey Tower of Saint-Amand-les-eaux, culminates as in height as 82 metres. Symbol of the city, this historical monument of the XVIIth century external restoration(catering) of which ended in March, 2012, offers a remarkable executive(frame) to the museum to present its permanent earthenware collections the from XVIIIth century till XXth century, of religious art the from XVIth century till XVIIIth century and its temporary exhibitions(exposures) throughout the year.

Visita guiada de las colecciones permanentes por un guía conferenciante de la Oficina de Turismo de la CAPH.

Las colecciones de cerámica ofrecen un panorama completo de la producción de Amandino. Las lozas del siglo XVIII presentan decoraciones originales y refinadas inspiradas en el Extremo Oriente, las manufacturas de Rouen, Estrasburgo, el norte de Francia o Tournai. Testigos de una verdadera preocupación «por el arte industrial», las procedentes de las manufacturas de los siglos XIX y XX muestran la evolución de la tecnología.

La sala central, bajo una bóveda de arcos apuntados de 22m de altura, acoge obras relacionadas con la historia de la abadía (dos cuadros del siglo XVIII depositados por el Museo de Bellas Artes de Valenciennes, retratos de abades, uno de ellos procedente del Museo de Bellas Artes de Lille, una virgen con el niño del siglo XVI en alabastro de la escuela de Conrad Meit).

Esculturas y pinturas religiosas de los siglos XVI al XVIII de los antiguos Países Bajos del Sur enriquecen esta presentación (Walter Pompe, Laurent Delvaux, Abraham van der Schoor, J.P Van Baurscheit). Este lugar lleno de historia y obras de arte vale la pena una visita!

Sábado 14 mayo, 20:00

