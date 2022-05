Visite guidée des collections permanentes Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux Catégories d’évènement: Nord

Saint-Amand-les-Eaux

Visite guidée des collections permanentes Musée de la tour abbatiale, 14 mai 2022, Saint-Amand-les-Eaux. Visite guidée des collections permanentes

Musée de la tour abbatiale, le samedi 14 mai à 20:00

Visite guidée des collections permanentes par un guide conférencier de l’Office de Tourisme de la CAPH. Les collections de céramiques offrent un panorama complet de la production amandinoise. Les faïences du XVIIIe mettent en avant des décors originaux et raffinés inspirés de l’Extrême-Orient, des manufactures de Rouen, de Strasbourg, du Nord de la France ou de Tournai. Témoins d’un réel souci « d’art industriel », celles issues des manufactures des XIXe et XXe siècles montrent l’évolution de la technologie. La salle centrale, sous une voûte en arcs brisés de 22m de haut, accueille des œuvres liées à l’histoire de l’abbaye (deux tableaux du XVIIIe mis en dépôt par le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, des portraits d’abbés dont un provenant du musée des Beaux-Arts de Lille, une vierge à l’enfant du XVIe siècle en albâtre de l’école de Conrad Meit). Des sculptures et peintures religieuses du XVIe au XVIIIe siècle des anciens Pays-Bas du Sud viennent enrichir cette présentation (Walter Pompe, Laurent Delvaux, Abraham van der Schoor, J.P Van Baurscheit). Ce lieu chargé d’histoire et d’œuvres d’art vaut le détour ! Visite guidée de l’exposition permanente Musée de la tour abbatiale Grand Place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France Saint-Amand-les-Eaux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Saint-Amand-les-Eaux Autres Lieu Musée de la tour abbatiale Adresse Grand Place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France Ville Saint-Amand-les-Eaux lieuville Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux Departement Nord

Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-les-eaux/

Visite guidée des collections permanentes Musée de la tour abbatiale 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée des collections permanentes Musée de la tour abbatiale Musée de la tour abbatiale 14 mai 2022 Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux

Saint-Amand-les-Eaux Nord