Saint-Amand-les-Eaux Musée de la tour abbatiale Nord, Saint-Amand-les-Eaux Visite guidée des collections permanentes Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux Catégories d’évènement: Nord

Saint-Amand-les-Eaux

Visite guidée des collections permanentes Musée de la tour abbatiale, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Amand-les-Eaux. Visite guidée des collections permanentes

Musée de la tour abbatiale, le dimanche 19 septembre à 15:00

Sous la conduite d’un guide de l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut vous emprunterez un escalier du XIe sièce qui mène à l’étage où les collections de faïences du XVIIIe au XXe siècles cotoient les peintures et sculptures d’art religieux des Pays-Bas du Sud des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L’histoire de l’abbaye de Saint-Amand est également abordée grâce à quelques rares vestiges de l’époque romane, des peintures et des carreaux de pavement du 16e siècle. Une visite qui vaut le détour !

nombre de places limité

Le travail de la terre : une tradition faïencière de deux siècles (18e au 20e) et les peintures et sculptures d’art religieux du 16e au 18e siècle Musée de la tour abbatiale Grand’Place – 59230 Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Saint-Amand-les-Eaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la tour abbatiale Adresse Grand'Place - 59230 Saint-Amand-les-Eaux Ville Saint-Amand-les-Eaux lieuville Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux