Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Visite guidée des collections permanentes en 30mm top chrono Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Visite guidée des collections permanentes en 30mm top chrono Musée de la chartreuse, 18 septembre 2021, Douai. Visite guidée des collections permanentes en 30mm top chrono

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la chartreuse

La Chartreuse vous ouvre ses portes : profitez-en pour visiter les collections permanentes du musée ! Vue panoramique des collections Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux – 59500 Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T12:15:00 2021-09-19T12:45:00

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Autres Lieu Musée de la chartreuse Adresse 130 rue des Chartreux - 59500 Douai Ville Douai lieuville Musée de la chartreuse Douai