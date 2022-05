Visite guidée des collections permanentes du musée Cernuschi Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

. payant Plein : 7 euros Réduit : 5 euros

Logé dans un hôtel particulier du XIXème siècle, en bordure du parc Monceau, le musée Cernuschi abrite une collection d’objets venus d’extrême orient : Chine, Japon, Vietnam, Corée. Découvrez le parcours permanent des collections du musée Cernuschi, avec un focus sur les différents accrochages en salle peinture. Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez 75008 Paris Contact : https://www.cernuschi.paris.fr/fr 0153962150 https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101780614080>mStepTracking=true

