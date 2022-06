Visite guidée des collections permanentes

2022-07-01 – 2022-08-31 EUR Collections Permanentes Suivez la guide ! Elle vous accompagne à la découverte de la création Lalique, des bijoux Art nouveau de la fin du XIXe siècle au cristal actuel en passant par les oeuvres en verre et notamment les flacons de parfum dans un parcours présentant près de 650 pièces. Anecdotes, contexte historique, technique… l'uni-verre Lalique s'ouvre à vous. Tous les jours à 10h30 et 15h30 durée 1h 3€/personnes en plus du prix d'entrée. Pas de reservation, les places sont attribuées le jour même dans l'odre d'arrivée. dernière mise à jour : 2022-05-23 par

