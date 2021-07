Villeneuve-lès-Avignon Musée Pierre de Luxembourg Gard, Villeneuve-lès-Avignon Visite guidée des collections Musée Pierre de Luxembourg Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

le dimanche 19 septembre

Du magistral Couronnement de la Vierge d’Enguerrand Quarton aux chefs-d’œuvre de l’école provençale du XVIIe siècle … Notre guide vous mènera à travers les témoins du passé florissant de la cité cardinalice !

Durée : 1h, entrée dans la limite des places disponibles

Venez (re)découvrir les trésors du Musée Pierre-de-Luxembourg. Musée Pierre de Luxembourg 3 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00

