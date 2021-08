Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Visite guidée des collections La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Visite guidée des collections La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, 5 septembre 2021, Roubaix. Visite guidée des collections

du dimanche 5 septembre au dimanche 28 août 2022 à La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent

Chaque dimanche de 16h à 17h, le musée La Piscine propose une visite guidée de ses collections permanentes.

Groupe de 20 personnes maximum. Gratuité pour la visite + droit d’entrée au musée. Pas de réservation: inscription directement à l’accueil du musée, 30 minutes avant le départ de la visite / La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire

Chaque dimanche de 16h à 17h, le musée La Piscine propose une visite guidée de ses collections permanentes La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T16:00:00 2021-09-05T17:00:00;2021-09-12T16:00:00 2021-09-12T17:00:00;2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T17:00:00;2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T17:00:00;2021-10-10T16:00:00 2021-10-10T17:00:00;2021-10-24T16:00:00 2021-10-24T17:00:00;2021-10-31T16:00:00 2021-10-31T17:00:00;2021-11-07T16:00:00 2021-11-07T17:00:00;2021-11-28T16:00:00 2021-11-28T17:00:00;2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T17:00:00;2021-12-12T16:00:00 2021-12-12T17:00:00;2021-12-26T16:00:00 2021-12-26T17:00:00;2022-01-02T16:00:00 2022-01-02T17:00:00;2022-01-09T16:00:00 2022-01-09T17:00:00;2022-01-23T16:00:00 2022-01-23T17:00:00;2022-02-06T16:00:00 2022-02-06T17:00:00;2022-02-13T16:00:00 2022-02-13T17:00:00;2022-02-27T16:00:00 2022-02-27T17:00:00;2022-03-06T16:00:00 2022-03-06T17:00:00;2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T17:00:00;2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T17:00:00;2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T17:00:00;2022-04-10T16:00:00 2022-04-10T17:00:00;2022-04-24T16:00:00 2022-04-24T17:00:00;2022-05-08T16:00:00 2022-05-08T17:00:00;2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:00:00;2022-05-29T16:00:00 2022-05-29T17:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00;2022-06-12T16:00:00 2022-06-12T17:00:00;2022-06-26T16:00:00 2022-06-26T17:00:00;2022-07-03T16:00:00 2022-07-03T17:00:00;2022-07-10T16:00:00 2022-07-10T17:00:00;2022-07-24T16:00:00 2022-07-24T17:00:00;2022-07-31T16:00:00 2022-07-31T17:00:00;2022-08-07T16:00:00 2022-08-07T17:00:00;2022-08-14T16:00:00 2022-08-14T17:00:00;2022-08-28T16:00:00 2022-08-28T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix