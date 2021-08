Lunel Musée Médard Hérault, Lunel Visite guidée des collections et des expositions temporaires Musée Médard Lunel Catégories d’évènement: Hérault

* Une découverte de la bibliothèque et de la collection des volumes anciens et précieux léguées par Louis Médard. * Le parcours de l’exposition temporaire : « Jean Hugo, un univers dans la main et Vincent Dezeuze, le botaniste. » * Une déambulation dans l’exposition semi-permanente « Des mots, des figures » ayant pour thématique la gravure. Animée par le responsable du musée avec un focus sur une œuvre du célèbre Dante Alighieri exposée au musée : La divine comédie. Cette mise en lumière permet de célébrer les 700 ans de la mort de ce mythique poète italien (21 mai 1265 – 14 septembre 1321).

Tout public, durée : 1 heure, au choix parmi les 3 formules, dans la limite des places disponibles

Musée Médard 71 place des Martyrs de la Résistance, 34400 Lunel

