he 19 septembre 16H Visite guidée des locaux de conservation de l'Institut jean Vigo. La cinémathèque de Perpignan, vous ouvre les portes de ses collections habituellement fermées au public (films, affiches, photos…). Au cours de la visite, découverte de quelques documents rares autour des projets et adaptations du célèbre roman de Frank Herbert, DUNE 17H Ciné-conférence : Le Perpignan des années 80 Présentation historique du Perpignan des années 80 à partir d'extraits des films déposés par les Archives Camille Fourquet de Perpignan à l'Institut Jean Vigo. Evocation des modalités de conservation et de diffusion des films déposés (conditions de conservation, numérisation…) par Michelle Pernelle, directrice des Archives Municipales Camille Fourquet de Perpignan Michel Cadé, historien, responsable patrimoine à l'Institut Jean Vigo Julien Avet, responsable des collections films à l'Institut Jean Vigo Institut Jean Vigo – Salle Marcel Oms Arsenal, 1 rue Jean Vielledent, Perpignan Renseignements : www.inst-jeanvigo.eu – 0468340939 Entrée libre

Visite guidée des locaux de conservation de l'Institut Jean Vigo, puis ciné-conférence : "Le Perpignan des années 80".

