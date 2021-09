Paris Musée Cernuschi Paris Visite guidée des collections en lecture labiale Musée Cernuschi Paris Catégorie d’évènement: Paris

_**Le musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la ville de Paris**_ Le parcours musée Cernuschi est l’héritage de près de 140 ans de découvertes marquées par l’évolution du regard occidental sur l’art asiatique. Constituée à l’époque où les impressionnistes se passionnaient pour l’estampe japonnaise, la collection ramenée d’Asie par Henri Cernuschi allait faire de l’hôtel de l’avenue Velasquez l’un des hauts-lieux du japonisme de 1876 à 1896. Lieu de référence sur l’art de la Chine, le musée Cernuschi réafirme sa vocation d’espace privilégié de découverte de l’Asie extrêmeorientale à travers les échanges artistiques qui unissent la Chine au Japon, à la Corée et au Vietnam. Héritage de cent cinquante ans de découvertes, les collections du musée Cernuschi embrassent près de cinq millénaires, de la préhistoire au XXIe siècle. À travers une **visite guidée en lecture labiale**, le public du musée est invité, dans l’esprit de son fondateur, au voyage en Asie. _**Visite guidée**_ des collections permanentes, accompagnée d’un médiateur du musée doté d’un **masque inclusif** et formé à la **lecture labiale**. Possibilité de bénéficier de **boucles magnétiques.**

Musée Cernuschi 7 avenue Vélasquez 75008 Paris

