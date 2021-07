Cluses Musée de l'horlogerie et du décolletage Cluses, Haute-Savoie Visite guidée des collections du musée de l’horlogerie et du décolletage Musée de l’horlogerie et du décolletage Cluses Catégories d’évènement: Cluses

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’horlogerie et du décolletage

Visiter le musée, c’est se plonger dans l’histoire de la mesure du temps, l’évolution de l’horlogerie et la fabrication de petites pièces de mécanique.

Entrée libre

Laissez-vous conter la quête de la précision à travers les siècles et les techniques. Musée de l’horlogerie et du décolletage 100 place du 11 novembre, 74300 Cluses, Haute-Savoie Cluses Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:30:00

