Circuit de visite guidée des 6 chapelles de hameaux de Hauteluce, Voiture ou co-voiturage pour aller d’une chapelle à l’autre : visite des 6 chapelles en 2 heures. Pas de pré inscription requise : rendez-vous pour le départ sur le parvis de l’église de Hauteluce.

Entrée libre – renseignements à l’OT de Hauteluce (04 79 38 21 64) – port du masque obligatoire.

Visite des 6 chapelles de Hauteluce (habituellement fermées au public).

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

