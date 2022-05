Visite guidée des champs de bataille en autocars ancien Wœrth Wœrth Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wœrth Bas-Rhin Wœrth Dans le cadre du week-end de solidarité organisé dans la ville de Woerth, l’association Esperance Espoirs vous propose des visites guidées des champs de bataille de la guerre du 6 août 1870 à bord d’un autocars ancien. De nombreuses animations et attractions auront également lieu telles qu’un rassemblement de motards avec un circuit dans les Vosges du Nord et un cortège voitures anciennes. Programme complet en téléchargement Visites guidées des champs de bataille de la guerre du 6 août 1870 à bord d’un autocars ancien. De nombreuses animations et attractions auront également lieu. Restauration. +33 6 74 71 22 83 Dans le cadre du week-end de solidarité organisé dans la ville de Woerth, l’association Esperance Espoirs vous propose des visites guidées des champs de bataille de la guerre du 6 août 1870 à bord d’un autocars ancien. De nombreuses animations et attractions auront également lieu telles qu’un rassemblement de motards avec un circuit dans les Vosges du Nord et un cortège voitures anciennes. Programme complet en téléchargement Wœrth

