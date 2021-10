VISITE GUIDÉE DES CAVES DÉGUSTATION COMMENTÉE À LA MAISON VEUVE AMIOT Saumur, 22 octobre 2021, Saumur.

VISITE GUIDÉE DES CAVES DÉGUSTATION COMMENTÉE À LA MAISON VEUVE AMIOT Saint-Hilaire Saint-Florent 19 – 21 rue Jean Ackerman Saumur

2021-10-22 – 2021-10-22 Saint-Hilaire Saint-Florent 19 – 21 rue Jean Ackerman

Saumur Maine-et-Loire

EUR 3 3 Plongez au cœur d’un site fascinant creusé dans le tuffeau à deux pas de Saumur. Découvrez l’histoire de sa fondatrice, Elisa Amiot, qui au décès de son mari, décide de prendre en main son destin et fonder sa propre Maison de fines bulles. Laissez-vous conter ses défis, ses ambitions et la façon dont elle a su diriger d’une main de maître son entreprise.

Votre visite vous mènera au plus près du processus d’élaboration et la Méthode Traditionnelle n’aura plus de secrets pour vous !

Au cœur du parcours, vous pourrez admirer la mise en lumière de la collection d’affiches publicitaires de la Maison Veuve Amiot.

Il ne vous restera plus ensuite qu’à déguster nos cuvées afin d’apprécier toute la finesse de nos Saumur et Crémant de Loire.

Préparez-vous pour un moment hors du temps où nous vous invitons à partager tout le charme des fines bulles de Loire.

La Maison Veuve Amiot vous invite à découvrir son nouveau parcours et le secret de ses fines bulles à travers ses galeries de tuffeau et son site de production lors de la visite découverte.

visites.saumur@veuve-amiot.com +33 2 41 83 14 14 https://www.veuveamiot.fr/

Plongez au cœur d’un site fascinant creusé dans le tuffeau à deux pas de Saumur. Découvrez l’histoire de sa fondatrice, Elisa Amiot, qui au décès de son mari, décide de prendre en main son destin et fonder sa propre Maison de fines bulles. Laissez-vous conter ses défis, ses ambitions et la façon dont elle a su diriger d’une main de maître son entreprise.

Votre visite vous mènera au plus près du processus d’élaboration et la Méthode Traditionnelle n’aura plus de secrets pour vous !

Au cœur du parcours, vous pourrez admirer la mise en lumière de la collection d’affiches publicitaires de la Maison Veuve Amiot.

Il ne vous restera plus ensuite qu’à déguster nos cuvées afin d’apprécier toute la finesse de nos Saumur et Crémant de Loire.

Préparez-vous pour un moment hors du temps où nous vous invitons à partager tout le charme des fines bulles de Loire.

Saint-Hilaire Saint-Florent 19 – 21 rue Jean Ackerman Saumur

dernière mise à jour : 2021-10-21 par