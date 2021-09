Visite guidée des caves Caves Roquefort Société, 18 septembre 2021, Roquefort-sur-Soulzon.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Caves Roquefort Société

Entrer dans les Caves Roquefort Société, c’est partir à la découverte de l’un des fleurons de la gastronomie française ! Le Roquefort est la plus ancienne des Appellations d’Origine françaises (1925). A travers la visite des caves et des animations proposées, c’est toute l’authenticité du Roquefort Société, son histoire ancienne et son savoir-faire d’aujourd’hui qui s’offrent à chacun. Chaque visite s’achève par un moment inoubliable : la dégustation des 3 Roqueforts que propose Société. La visite des caves attire chaque année quelques 80 000 visiteurs, ce qui fait de Roquefort Société l’une des entreprises agroalimentaires les plus visitées en Occitanie et en France. Toujours en activité aujourd’hui, les caves naturelles de Roquefort Société sont l’alliance d’un patrimoine exceptionnel, à la fois gastronomique et architectural. Une richesse à découvrir les 18 et 19 septembre lors des Journées du Patrimoine. Un patrimoine gastronomique : votre guide vous présentera tous les secrets de la fabrication et de l’affinage du Roquefort AOP en caves naturelles. Un patrimoine architectural unique, puisque les caves ont été construites dans des grottes au 19esiècle dans la montagne du Combalou, adossées au village de Roquefort-sur-Soulzon, Grand Site d’Occitanie. Ces caves bénéficient de conditions de ventilation entièrement naturelles grâce aux fleurines, des failles dans la roche créant un flux d’air continu et donnant une humidité de 80 % minimum et une température de 10 °C en moyenne. Cet environnement permettent le développement du Penicillium Roqueforti qui donne au fromage sa saveur unique. L’affinage, la maturation, le découpage et l’emballage final sont circonscrits à la seule commune de Roquefort-sur-Soulzon et même limités à la zone des éboulis de la montagne du Combalou. C’est en effet l’affaissement de cette falaise qui a créé des cavités naturelles à la température et l’hygrométrie bien précises. La roche, l’air de la montagne, le bois de chêne forment un écosystème entièrement naturel pour une affinage unique qui se fait entre janvier et juillet. C’est toute cette richesse patrimoniale que Roquefort Société offrira à découvrir au cours de visites guidées gratuites lors des Journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre. Elles dureront environ 1 heure et seront enrichies par la diffusion d’un film présentant les étapes de la filière Roquefort Société, la passion des femmes et des hommes qui l’animent son importance, ses atouts, et seront suivies d’une dégustation. À réserver sur place (2 Av. François Galtier à Roquefort-sur-Soulzon) Prévoir une petite laine pour la visite des caves. Le restaurant Société sera également ouvert pour celles et ceux qui souhaitent déguster des produits locaux et de terroirs. Réservation conseillée au : 05 65 58 58 11 Pass sanitaire obligatoire pour les visites et la restauration

Roquefort Société propose la visite guidée gratuite d’une des caves d’affinage du Roquefort Société, enrichie par la diffusion d’un film présentant la filière Roquefort et suivie par une dégustation.

Caves Roquefort Société 2, avenue François Galtier, 12250, Roquefort-sur-Soulzon Roquefort-sur-Soulzon Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:00:00