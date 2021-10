Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur VISITE GUIDÉE DES CAVES BOUVET LADUBAY Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

A Saumur, Bouvet-Ladubay, Brut de Loire, vous reçoit dans ses quelques kilomètres de caves creusées dans le Tuffeau. La famille Monmousseau, à la tête de la Maison depuis son acquisition en 1932 par Justin Marcel Monmousseau, a donné une dimension artistique toute naturelle pour des esthètes de vin. A ce jour ce sont plus de 500 médailles et récompenses qui ont confirmé la qualité de nos Cuvées. Les caves de Bouvet Ladubay sont ouvertes tous les jours toute l'année pour la Visite des Caves la dégustation et la découverte de toutes les étapes de la méthode traditionnelle. Prenez les temps de vous émerveiller dans leur cathédrale Engloutie ! Venez visitez à pied ou à vélo ou visite Patrimoine ou une dégustation des cuvées des caves de Bouvet-Ladubay à Saumur.

