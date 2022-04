Visite guidée des Carrières de Bibémus et de l’Atelier Cézanne Aix-en-Provence, 16 avril 2022, Aix-en-Provence.

Visite guidée des Carrières de Bibémus et de l’Atelier Cézanne Esplanade de l’Office de Tourisme Devant la statue Cézanne Aix-en-Provence

2022-04-16 09:30:00 – 2022-04-16 13:00:00 Esplanade de l’Office de Tourisme Devant la statue Cézanne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Partez du centre-ville à bord du minibus panoramique tout confort France Voguette, à la découverte de sites emblématiques de l’artiste : les Carrières de Bibémus et l’Atelier Cézanne. Sur place, notre guide passionné vous racontera l’histoire des lieux à travers un circuit guidé à pied.

L’excursion débutera par la découverte du joyau provençal des Carrières de Bibémus au cœur du Grand Site Sainte-Victoire. Ce plateau rocheux de 7 hectares à la couleur ocre saisissante a inspiré la peinture de Paul Cézanne et a fait naître de nombreuses œuvres de renommée mondiale, dont le Rocher Rouge, peint entre 1895 et 1904.

Vous serez saisis par l’architecture et le cadre exceptionnel des lieux tout au long d’un parcours à pied, aménagé à l’ombre de grands pins, autour du Cabanon de Cézanne, où l’artiste entreposait ses œuvres.

Cette excursion d’une demi-journée se prolongera par la visite commentée de l’Atelier Cézanne, berceau de dizaines d’œuvres aujourd’hui conservées dans les plus grands musées du monde.

Entre anecdotes de notre guide passionné et découverte d’un patrimoine culturel et historique d’exception, vivez un moment de convivialité et de partage hors du temps en famille ou entre amis !



➜ Départ en face de l’Office de Tourisme, à côté de la Statue Cézanne, les samedis à 9h30.

➜ Tickets en vente : auprès du conducteur, au guichet de l’office de tourisme ou en ligne : https://reservation.aixenprovencetourism.com/demi-journee-a-la-decouverte-des-lieux-de-cezanne-carrieres-de-bibemus-et-atelier-du-peintre-1-1.html

➜ Annulation possible la veille en cas d’intempérie ou de risque incendie.

➜ Parcours nécessitant une bonne mobilité et des chaussures adaptées

➜ Bouteille d’eau à prévoir en cas de fortes chaleurs

➜ Animaux non admis.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

contact@francevoguette.fr +33 4 42 72 21 70 https://francevoguette.fr/

Esplanade de l’Office de Tourisme Devant la statue Cézanne Aix-en-Provence

