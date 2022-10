VISITE GUIDÉE DES BEDERSI, L’ÂGE D’OR DES JUIFS DE BÉZIERS : LES VESTIGES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

VISITE GUIDÉE DES BEDERSI, L'ÂGE D'OR DES JUIFS DE BÉZIERS : LES VESTIGES Béziers, 13 octobre 2021

Hrault A deux pas de la cathédrale, au cœur de la ville historique, se cache un patrimoine fort méconnu. Pourtant, un simple regard sur la plaque du nom de la rue de la Petite Jérusalem (anciennement rue de la Juiverie) nous interpelle.

Quelle a été la place occupée par les juifs dans le Béziers médiéval? Quelles traces nous ont-ils laissées? Comment vivaient les juifs dans la ville? Suivez les guides, membres de l’association Mémoire juive de Béziers, et parcourez cet ancien quartier afin de vous laisser conter cette histoire passionnante.

