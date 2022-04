VISITE GUIDÉE DES BEDERSI, L’ÂGE D’OR DES JUIFS DE BÉZIERS : LE MUSÉE JUIF ET LA SYNAGOGUE

2021-10-13 14:30:00 – 2021-10-13 16:30:00 6 6 EUR Poussez la porte de cet hôtel particulier du XVIe siècle qui abrite le Centre Biterrois du Judaïsme. L’association Mémoire juive de Béziers y a aménagé récemment un musée pour présenter les objets incontournables de l’histoire des juifs de Béziers et de la découverte du judaïsme : objets de culte, livres anciens, panneaux descriptifs, sans oublier les pièces maîtresses de ce musée : les copies des pierres gravées, formidables vestiges de grande portée symbolique et historique.

Par la rencontre avec les œuvres des artistes juifs et la visite exceptionnelle de la synagogue, c’est une véritable ouverture aux autres qui s’opère grâce à cette découverte.

