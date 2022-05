Visite guidée des barrage de la Steinsau et du Boeschey

Visite des deux barrages de la Steinsau et du Boeschey qui permettent de contrôler les écoulements de l'Ill dans le secteur d'Erstein et de Strasbourg. La restauration du barrage de la Steinsau en 2017 a permis de traiter à lui seul les différentes problématiques courantes de la gestion d'ouvrages hydrauliques (inondation, franchissement piscicole, hydroélectricité, transparence nautique, …). Présentation du dispositif de vidéo comptage des poissons.

