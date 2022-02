Visite Guidée des Ateliers 1083 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite Guidée des Ateliers 1083 Romans-sur-Isère, 18 février 2022, Romans-sur-Isère. Visite Guidée des Ateliers 1083 L’Equipe 1083 49 Avenue Gambetta Romans-sur-Isère

2022-02-18 – 2022-02-18 L’Equipe 1083 49 Avenue Gambetta

Romans-sur-Isère Drôme EUR 7 7 Venez découvrir les grandes étapes de fabrication d’un jean grâce à la visite des ateliers 1083. inforomans@valenceromanstourisme.com +33 4 75 02 28 72 L’Equipe 1083 49 Avenue Gambetta Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse L'Equipe 1083 49 Avenue Gambetta Ville Romans-sur-Isère lieuville L'Equipe 1083 49 Avenue Gambetta Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Visite Guidée des Ateliers 1083 Romans-sur-Isère 2022-02-18 was last modified: by Visite Guidée des Ateliers 1083 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 18 février 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme