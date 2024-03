VISITE GUIDEE DES ARENES DE BEZIERS 2024 Béziers, vendredi 2 août 2024.

Depuis 1897, elles accueillent corridas, opéras, concerts et spectacles. Les Arènes de Béziers vous révèlent leurs secrets, rituels et heures de gloire.

Réservation préalable obligatoire, pas de billetterie sur place.

Des arènes dans la ville, il y en eut plusieurs. Mais celles de MM. Gleizes, Sautel et Castelbon de Beauxhostes, inaugurées en 1897 et dotées de plus de 13 000 places, donnèrent à Béziers sa réputation. D’abord celle de Séville française , puisque les plus grands matadors y ont toréé. Puis celle de “Bayreuth française”, car les plus grands musiciens du début du XXe siècle y ont joué leurs opéras, de Camille Saint-Saëns à Bizet. Aujourd’hui, c’est pour vous que notre guide pousse les portes des Arènes, et vous révèlent leurs secrets, rituels et heures de gloire!

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. 0 0 EUR.

