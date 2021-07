Montauban Pôle Mémoire Montauban, Tarn-et-Garonne Visite guidée des archives municipales Pôle Mémoire Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Les Archives municipales conservent 2 km de documents de 1789 à nos jours. Venez découvrir l’envers du décor en arpentant les magasins, locaux réservés aux professionnels des archives. Mais, lors de votre visite, prenez garde, vous n’êtes pas à l’abri de croiser quelques fantômes ! ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pôle Mémoire Espace Antonin Perbosc, 2 boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban Tarn-et-Garonne

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

