Pour la dixième année consécutive, Venez découvrir l’envers du décor où sont conservées les archives de la Ville. Profitez de cet évènement en côtoyant les archivistes qui vous exposeront un florilège de nos trésors méconnus dont certains remontent au XIIIe siècle !

Entrée libre ; la taille des groupes sera limitée. Condition sanitaires : Port du masque obligatoire, désinfection des mains (gel à disposition sur place).

Lieu de conservation et de communication du patrimoine écrit de la Ville et de la Métropole, Les AMMG ouvrent exceptionnellement leurs portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Archives municipales et métropolitaines de Grenoble 11 boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble Isère

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00

