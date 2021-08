Sens Archives municipales de Sens Sens, Yonne Visite guidée des Archives municipales de Sens Archives municipales de Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Découvrez cet édifice inauguré en 1904 par Lucien Cornet, maire de Sens. De dimensions imposantes, son campanile, qui culmine à 56 m, est couronné de la statue d’un Gaulois dit Brennus, chef des Sénons et figure emblématique de la ville.

Gratuit

Le Service des Archives Municipales conserve pour leur intérêt historique des documents originaux produits par l’administration municipale depuis le XVe siècle Archives municipales de Sens Hôtel de Ville – 100 rue de la République 89100 Sens Sens Yonne

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T11:00:00

