Venez découvrir les coulisses du service des Archives municipales d’Argenteuil : documents inédits d’hier à aujourd’hui acommpagnés d’une visite commentée riche d’enseignements. Groupes limités à 20 personnes par créneau : 14h / 15h / 16h / 17h

Sur réservation (réservation à faire durant la semaine du lundi au vendredi de 9h à 17h30, pas de réservations le weekend)

Visite du site des Archives municipales sur réservation Archives municipales 12-14 boulevard Léon-Feix 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise

