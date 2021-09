Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement, Rhône Visite guidée des Archives départementales et métropolitaines Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Rhône

Visite guidée des Archives départementales et métropolitaines Lyon 3e Arrondissement, 18 septembre 2021, Lyon 3e Arrondissement. Visite guidée des Archives départementales et métropolitaines 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Lyon 3e Arrondissement Rhône Venez découvrir les coulisses des Archives en visitant des lieux habituellement fermés au public ! A la suite de la visite des archives, venez découvrir en salle de lecture les trésors des Archives confinés depuis un an ! archives@rhone.fr +33 4 72 35 35 00 http://archives.rhone.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 3e Arrondissement Adresse Ville Lyon 3e Arrondissement lieuville 45.75523#4.86139