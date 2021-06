Évreux Archives départementales de l'Eure Eure, Évreux Visite guidée des Archives départementales de l’Eure Archives départementales de l’Eure Évreux Catégories d’évènement: Eure

Les Archives départementales de l’Eure vous invitent à découvrir les coulisses de leur bâtiment. Construit en 1939, ce bâtiment a été agrandi en 1965 et en 1991. Sa façade Art Déco, classée Patrimoine remarquable du XXe siècle, est visible depuis la place Marcel-Baudot (archiviste départemental, chef des FFI de l’Eure en 1944).

Nombre limité de visiteurs, à partir de 7 ans, départs des visites à 14h, 15h30 et 17h (durée : 1h).

Archives départementales de l'Eure 2 rue de Verdun, 27000 Evreux Évreux Eure

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

