du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Drôme

Visites guidées des Archives, notamment les magasins de conservation, ateliers et espaces non-accessibles au public le reste de l’année. Présentation de documents originaux en rapport avec le thème annuel, « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !».

Toutes les 45 minutes. Premier départ de visite le samedi et le dimanche après-midi à 14h15, dernier départ à 16h30. Dimanche matin, visites à 10 h 15, 11 h, 11 h 45.

Découverte des archives départementales de la Drôme Archives départementales de la Drôme 14, rue de la Manutention, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence Drôme

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

