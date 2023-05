Visite guidée des architectures du Quartier d’Auteuil Sortie du métro, 9 juin 2023, Paris.

Le vendredi 09 juin 2023

de 14h15 à 16h15

.Tout public. payant

15 €

Visite guidée des architectures du Quartier d’Auteuil par le conférencier Marc SOLRANSKI.

Avant de devenir un quartier du 16ème Arrondissement en 1860, Auteuil fut un village où se réunissaient Molière, Boileau, Lully. On y trouvait de nombreuses villégiatures du Siècle des Lumières. Entre la « Belle Epoque » et les « Années Folles », ce fut aussi le terrain d’expérimentation des plus beaux immeubles « Art Nouveau » de Guimard, puis du mouvement Art déco de Le Corbusier et de Robert Mallet-Stevens, faisant d’Auteuil un musée d’architectures à ciel ouvert.

Sortie du métro Eglise d’Auteuil 75016 Paris

Contact : 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com

