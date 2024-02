Visite guidée des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu Place aux lions Lons-le-Saunier, mardi 13 août 2024.

Visite guidée des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu Place aux lions Lons-le-Saunier Jura

Rdv devant les grilles anciennes 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Quand la médecine rime avec magie ! Faîtes un bon dans le temps découvrez de belles faïences et boiseries du XVIIème et XVIIIème siècles, un passage secret, des potions mystérieuses.

Tout public.

(Le reste de l’année sur demande à partir de 5 personnes !!) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 15:00:00

fin : 2024-08-13 16:30:00

Place aux lions Hôtel-dieu

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté christelle@lons-jura.fr

L’événement Visite guidée des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2024-02-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION