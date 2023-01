Visite guidée: Derrière les façades Grand Bayonne Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Visite guidée: Derrière les façades Grand Bayonne Bayonne, 4 mars 2023

2023-03-04 – 2023-03-04

Boutique du patrimoine 42 Rue Poissonnerie
Bayonne

Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Le guide vous ouvre les coulisses de l’habitat bayonnais en centre ancien, l’un des plus denses de France. Découvrez hôtels particuliers, cours intérieures et cages d’escalier récemment réhabilitées… Vous mesurez les enjeux d’un Site patrimonial remarquable. Le guide vous ouvre les coulisses de l’habitat bayonnais en centre ancien, l’un des plus denses de France. Découvrez hôtels particuliers, cours intérieures et cages d’escalier récemment réhabilitées… Vous mesurez les enjeux d’un Site patrimonial remarquable. ©GAC

Boutique du patrimoine 42 Rue Poissonnerie Bayonne

