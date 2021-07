Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux, Seine-et-Marne Visite guidée : derrière la caméra ! Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Musée de la Grande Guerre, le mercredi 21 juillet à 14:30

Silence… lumières… moteur… caméra… ACTION ! Viens au musée découvrir ce tout nouvel atelier qui te permettra de réaliser ton court-métrage en plan séquence ! Utilise le musée comme décor et mets en scène ta propre histoire.

Réservation à l’accueil ou sur notre site internet , gratuit

Venez réaliser votre court métrage en plan séquence ! Utilisez le musée comme décor et mettez en scène votre propre histoire.

2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T16:00:00

