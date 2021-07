Vineuil Viaduc de Vineuil Loir-et-Cher, Vineuil Visite guidée depuis le viaduc de Vineuil Viaduc de Vineuil Vineuil Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Viaduc de Vineuil, le samedi 18 septembre à 17:00 Gratuit, sur inscription, Lieu de départ de la visite communiqué lors de la réservation.

Visite découverte du paysage du Val de Loire depuis le viaduc ferroviaire de Vineuil avec Jane Dumont, chargée de mission en paysage à Agglopolys. Distance à parcourir : 2,5 km. Viaduc de Vineuil Viaduc des Noëls 41350 Vineuil Vineuil Loir-et-Cher

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:40:00

