Osez pousser les portes du siège du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées ! Lors de cette visite guidée, venez découvrir l’histoire des bâtiments, la salle des délibérations et pourquoi pas le bureau du Président ! **Horaires :** * 2 visites le matin : 10h30 et 11h30 * 3 visites l’après-midi : 14h – 15h et 16h **Rappel :** ces visites ont un nombre limité de participants, pensez à vous inscrire !

Inscription souhaitable ou dans la limite des places disponibles

Venez découvrir l’histoire des lieux qui abritent aujourd’hui une partie des services du Département des Hautes-Pyrénées ! Département des Hautes-Pyrénées 6 rue Gaston Manent, 65000 Tarbes Tarbes Le Pradeau Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

