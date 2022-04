Visite guidée-démonstration de l’exposition « Fait main. Quand Grenoble gantait le monde » Musée Dauphinois Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Des premiers gantiers sous l’Ancien Régime au développement de cette activité dans le contexte de la Révolution industrielle – jusqu’à conférer à Grenoble le titre de « capitale mondiale du gant » au 20e siècle -, le Musée dauphinois relate la longue histoire d’une tradition aujourd’hui presque éteinte, qui fut un temps la principale activité de la ville.

Gratuit sur inscription au 04 57 58 89 01 à partir du 28 avril 2022

Visite de l’exposition par Olivier Cogne historien, Jean Strazzeri et Philomène Gambirasio, témoins directs de l’activité gantière grenobloise et démonstration du travail de la coupe et de la couture. Musée Dauphinois 30 rue Maurice Gignoux, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble Isère

