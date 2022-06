Visite guidée-dégustation de la Tour Charlemagne Tours Tours Catégories d’évènement: 37000

Tours 37000 18 EUR 18 Le temps d’une visite, votre guide vous raconte l’histoire de la tour. Une fois au sommet, la gastronomie tourangelle s’invite dans le discours pour une vision à 360° des traditions et savoir-faire locaux! Nous attirons votre attention sur le fait que cette visite n’est pas recommandée pour les jeunes enfants de moins de 3 ans, les personnes ayant des problèmes cardiaques, les personnes ayant le vertige et les femmes enceintes.

Attention 248 marches, tenues et chaussures adaptées recommandées.

animation-patrimoine@ville-tours.fr +33 2 47 21 61 88 http://www.tours.fr/

Jumelles recommandées. © Anaïs Dutour – Tours Val de Loire Tourisme

