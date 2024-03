Visite guidée d’Eguisheim Eguisheim, mercredi 19 juin 2024.

Explorez l’un des Plus Beaux Villages de France en compagnie d’un guide de la société d’histoire locale. Cet expert partagera avec vous anecdotes et traditions de cet emblématique village médiéval.

Visite en français les mercredis et les vendredis, en français et allemand les vendredis en juin et septembre. 0 EUR.

Début : 2024-06-19 10:30:00

fin : 2024-09-11 11:30:00

22A Grand’Rue

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est bernard.georger@vialis.net

