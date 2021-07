Aragnouet Aragnouet Aragnouet, Hautes-Pyrénées Visite guidée d’Eget-village Aragnouet Aragnouet Catégories d’évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrénées

Visite guidée d’Eget-village Aragnouet, 8 août 2021-8 août 2021, Aragnouet. Visite guidée d’Eget-village 2021-08-08 14:30:00 – 2021-08-08 16:30:00 Eget-village ARAGNOUET

Aragnouet Hautes-Pyrénées RV 14h30 place du village.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. Ce hameau d’Aragnouet mérite à lui seul une visite guidée afin de découvrir ses rues en calade bordées de belles maisons et son église qui a récemment bénéficié de travaux de restauration mettant au jour de magnifiques peintures murales du XIIIe siècle. pah@aure-louron.fr +33 6 42 17 66 31 https://patrimoine-aure-louron.fr/ RV 14h30 place du village.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aragnouet, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Aragnouet Adresse Eget-village ARAGNOUET Ville Aragnouet lieuville 42.79794#0.27091