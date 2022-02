Visite guidée : Découvrir les l’amphithéâtre et les thermes romains de Purpan-Ancely Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite guidée : Découvrir les l’amphithéâtre et les thermes romains de Purpan-Ancely Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan, 24 avril 2022, Toulouse. Visite guidée : Découvrir les l’amphithéâtre et les thermes romains de Purpan-Ancely

du dimanche 24 avril au dimanche 22 mai à Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan

Ils s’agit des rares vestiges romains encore conservés à Toulouse

Billets disponibles uniquement en ligne

Au cours de cette visite, vous découvrirez l’amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan et les vestiges de thermes romains conservés sous un immeuble de la cité voisine. Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Avenue des Arènes romaines, Toulouse Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne

2022-04-24T14:30:00 2022-04-24T16:30:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T12:00:00

