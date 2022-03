Visite guidée: Découvrir Bayonne Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée: Découvrir Bayonne Bayonne, 26 avril 2022, Bayonne. Visite guidée: Découvrir Bayonne Place des Basques Office de Tourisme Bayonne

2022-04-26 14:30:00 – 2022-04-26 16:15:00

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Ce parcours vous donne les clés pour comprendre l’histoire de Bayonne et saisir l’esprit des lieux.

Un voyage entre quais, ruelles, remparts et chocolat qui vous conduit jusque sous les voûtes de la cathédrale !

RV Office de tourisme.

Effectif limité , inscription obligatoire. ©Mathieu Prat

Place des Basques Office de Tourisme Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

