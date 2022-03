Visite guidée : découvrez les parachutistes américains Airborne Museum Sainte-Mère-Église Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Mère-Église

Visite guidée : découvrez les parachutistes américains Airborne Museum, 14 mai 2022, Sainte-Mère-Église. Visite guidée : découvrez les parachutistes américains

le samedi 14 mai à Airborne Museum

Découvrez le bâtiment C-47 tout juste rénové grâce à une visite guidée

7€40, 5€ enfant

Visite guidée du bâtiment C-47 rénové Airborne Museum 14 rue Eisenhower, 50480 Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00

