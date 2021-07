Paris Cité internationale universitaire de Paris - Collège franco-britannique Paris Visite guidée « Découvrez les nouvelles maisons de la Cité internationale » Cité internationale universitaire de Paris – Collège franco-britannique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité internationale universitaire de Paris – Collège franco-britannique, le samedi 18 septembre à 14:00

Dans le cadre de son projet d’aménagement Cité 2025, la Cité internationale a prévu d’augmenter sa capacité d’accueil en créant 10 nouvelles maisons soit 1800 nouveaux logements. L’objectif de ce projet est de s’adapter aux attentes des étudiants internationaux en modernisant les infrastructures et les services du site d’ici 2025 pour en faire un campus de référence dans l’accueil de ce type de public. Actuellement 7 projets ont été réalisés, à travers cette visite nous vous proposons d’en découvrir deux, la Maison de la Corée et la Maison de l’Île-de-France. Le point de départ de la visite sera à 14h le jardin du Collège Franco-britannique, bâtiment dans lequel est temporairement installé L/OBLIQUE, le centre de valorisation du patrimoine de la Cité internationale.

À l’occasion de la 38e édition des Journées du patrimoine, découvrez deux nouveaux bâtiments réalisés dans le cadre du projet d’aménagement Cité 2025. Cité internationale universitaire de Paris – Collège franco-britannique 9B Boulevard Jourdan 75014 Paris Paris Paris

