C'est une visite insolite du village médiéval de Sauveterre-de-Béarn qui vous est proposée. Vous déambulerez à la découverte de cartes postales de Sauveterre autrefois. Au travers de commentaires et anecdotes à deux voix, vous découvrirez l'histoire et les petites histoires de cette sauveté du Moyen-Age sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle.

