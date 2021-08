Guérande Départ de l'Office de tourisme Guérande, Loire-Atlantique Visite guidée découverte ‘Goutez les saveurs du Moyen-Age’ Départ de l’Office de tourisme Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Départ de l’Office de tourisme, le samedi 9 octobre à 14:30

Dans le cadre des **saveurs d'octobre**, les guides de l'Office de Tourisme Intercommunal La Baule – Presqu'île de Guérande proposent une visite de la cité médiévale et de sa fonction marchande. Cette visite vous décrit la table, les goûts et les saveurs du Moyen Âge. Elle sera suivie d'une dégustation médiévale, l'occasion de découvrir la table, les goûts et les saveurs du Moyen Âge, de tester vos connaissances sur les épices, les plantes médicinales… !

Départ de l'Office de tourisme
1 place du Marché-au-Bois
44350 Guerande
Guérande
Loire-Atlantique

2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T16:00:00

