Musée Narbo Via, le samedi 18 septembre à 15:00

Découvrez l’essentiel des collections du musée, guidés par un médiateur et une guide en langue des signes, qui apprendront à tous quelques signes essentiels pour la visite du musée. Une expérience singulière pour tous les publics, sourds et entendants.

Réservation conseillée, 25 personnes maximum

Visite des collections pour tous les publics avec un médiateur et un guide LSF. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, 11100 Narbonne Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

